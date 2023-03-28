桃園市東非狒狒之死引發社會關注，目前楊梅警方已報請桃園地檢署指揮偵辦，要釐清案發全程經過。而扣下板機的林姓獵人，今午發布最新聲明，告訴大家「他所知道的真實情況」，聲明指出，他在圍捕現場與桃市府農業局一起行動，對方也完全知情，不僅到場有表明身分，且有說帶自製獵槍，且「一開下去可能就沒辦法了」。

林姓獵人今日中午發布千字文，說明從27日上午10時許接獲竹縣農業處聯繫開始，抵達富岡後向農業局與六福村人員表明身份，最後圍捕狒狒的詳細過程。他表示，和他同行者原先自稱農業局人員，要抓捕狒狒時情況緊急，對方稱沒有麻醉針了，還說「你就開槍啦」，他便聽命開槍，後來才得知對方是六福村人員。

林姓獵人說，接著農業局一位「高高的人」走進來叫大家閉嘴，他被通知先行離開現場，後來進來的人並不知道是他開的槍，但叫他開槍的年輕人和那位「高高的人」都知道。

林姓獵人直言，傍晚處理完後，接到桃市府來電，請他到派出所做筆錄，他質疑「若農業局不知道我們這『另一組人馬』的存在、不清楚我們是誰，又怎麼會有我的電話？」且他一到場就向農業局和六福村人員表明身份，也有說使用自製獵槍，且一開下去可能就沒辦法了，都有說明。

對於狒狒死亡，林姓獵人深感遺憾，實在是因收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒受到圍捕性情兇猛，他也擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

最後他提出3點聲明，首先「我在圍捕現場是與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情」、「我並非擅自擊發獵槍，是認為該位獸醫是農業局人員，因此聽命開槍」、且「現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，因此我在當下決定聽命開槍，也在此深表遺憾」。

對此，農業局回應事件已在調查中，現場同仁沒同意獵人開槍，這說詞需交由檢警偵辦調查；六福村也回應，一切皆以稍早聲明稿為主，沒同仁提出開槍指示，與事實不符者，園區將蒐證，並保留法律追訴權。