大安區農會28日上午假飛天豬生活館，舉行海苔芝麻口味金磚肉鬆禮盒新品發表會。(大安區農會提供)

大安區農會28日上午假飛天豬生活館，舉行海苔芝麻口味金磚肉鬆禮盒新品發表會。(大安區農會提供)

大安區農會生產的金磚肉鬆禮盒，榮獲2022台灣農業旅遊伴手禮和「2023台中市十大伴手禮－好禮標章及農特產精品」，並受到市長盧秀燕的肯定，特於包裝盒上親筆簽名；市府農業局主秘陳柏宏28日說，為提供民眾更多的選擇，安農再推出海苔芝麻口味的金磚肉鬆禮盒，為農會開創新商機。

大安區農會為落實永續發展，28日上午假飛天豬生活館舉行海苔芝麻口味金磚肉鬆禮盒新品發表會，由農業局主秘陳柏宏主持，大安區各界及農民、農會三長等與會。

陳柏宏說，海苔芝麻口味金磚肉鬆禮盒，醬油特選西螺農會百分之百純醬油，遵循古法，添加台灣養生紅麴滷煮製作，金磚肉鬆禮盒內含15包飛天豬海苔芝麻肉鬆的隨身包，每一包有12公克的肉鬆方便攜帶，每次都可享用到最新鮮好吃的肉鬆，食用完後可將衛生紙放進去變成金磚面紙盒，環保再利用永續沒煩惱。

大安農會總幹事蔡建宗指出，金磚面紙盒包材選用第二類環保標章包材，近年來環保及永續經營意識高漲，環保包裝在環境議題及商業模式上，都存在必然的趨勢；據綠色聯盟統計顯示，每年約有1220萬噸的塑膠廢棄物無法妥善處置，安農特透過包材改革及永續再利用方式，邁向減碳及永續轉型之路！

蔡建宗表示，金磚肉鬆禮盒包材使用，獲得行政院環保署頒布的環保標章之層層包裝事業股份有限公司的第二類環保標章包材，符合減量、可重複使用、可回收再利用、低汙染、省能源、省資源或對環境友善等環保特性；農會和大家一起攜手做公益。

大安區農會強調，此次主要以三減：減碳、減塑、減少浪費，並落實台中市永續發展為出發點，希望透過拋磚引玉的方式，讓大家能夠更重視環保議題，打造永續精神、落實永續環保。