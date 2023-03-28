疾病管制署今天公布，國內新增5例猴痘確定病例，分別為4例本土、1例境外移入，分別為台北、新北、高雄及日本入境，皆為本國籍男性。國內自3月22日提供「近6個月內曾有高風險行為者」預約接種猴痘疫苗，首波3000個名額預約一空，疾管署副署長羅一鈞表示，第二階段預計4月中旬開打，全台將有40家醫療院所提供接種。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，國內上周新增4例本土、1例境外移入猴痘個案，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於3月4日至3月15日，因陸續出現發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大、紅疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月21日至25日確診陽性；目前5例個案均於醫院隔離治療中。

針對5例猴痘個案，經疫調匡列中高風險接觸者共19名，已進行衛教並自我健康監測21天。羅一鈞說明，中高風險接觸者包括3名同住者、2位非同住者，以及14位就醫相關醫護人員，自我健康監測期最長至4月5日止。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計21例，其中11例已康復出院、10例仍住院隔離治療中。羅一鈞說明，目前已經出院的個案中，隔離天數最短7天、最長37天，平均是17.7天；針對外界關心隔離天數是否過長，疾管署將於本周五召開專家會議討論隔離相關事宜，包括隔離處所、天數，以及後續自主健康管理配套措施。

據統計，目前國內累計21例猴痘病例，有14例為本土個案，縣市分布為台北市4例、新北市3例、高雄市2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例；另7例為境外移入，入境國分別是美國3例、日本2例，德國、奧地利各1例。

羅一鈞指出，目前並未發現新增猴痘個案和過去其他病例的關聯性。他坦言「疫調越來越困難」，因為網路上討論漸增，病患會擔心講得太多而有隱私曝光問題，單純靠疫調找出接觸者已經越來越困難，目前整體防治策略會以「高風險對象疫苗接種」為最重要的方向。

郭宏偉指出，目前國內持續有散發病例出現，研判猴痘疫情傳播風險仍是增加的。羅一鈞則說，近一周個案數看起來是零星的，沒有等比級數增加，但有看到可能屬於不同傳染鏈的個案發生，整體疫情風險仍是提高的。

國內自3月22日提供「近6個月內曾有高風險行為者」預約接種猴痘疫苗，首波3000個名額預約一空。疾管署統計，截至3月27日共計完成582人猴痘疫苗接種服務，其中「近6個月內曾有高風險行為者」預約接種共525人。

羅一鈞提醒，第一階段收到意願登記成功通知的民眾，4月15日前均可接種，且因民眾接種情形踴躍，已預約者幾乎都依時間完成接種，幾乎沒有爽約情形，因此目前估計不會有剩餘疫苗可供重新開放登記。

羅一鈞指出，1萬劑猴痘疫苗預計30日到貨，預計清明連假期間完成封緘檢驗程序；目前規劃第二階段4月中旬開打，每個縣市至少有一家醫療院所提供接種服務，從現行六都8家增加為全台40家。