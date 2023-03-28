女星蘿莉塔今年元旦接受男友求婚，並在西洋情人節宣布懷孕喜訊，不過日前卻表示尚未與未婚夫登記，主要是兩人「外遇須賠償300萬的」婚前協議未達共識，男方還想要殺價，讓她極度不滿，對此，兩性作家艾姬提出建議:「要想一下有沒有必要奉子成婚了」。

蘿莉塔與未婚夫「外遇須賠償300萬」的婚前協議鬧得沸沸揚揚，讓兩性作家艾姬忍不住揶揄:「這對準夫妻真的很妙」，接著強調很少公開唱衰別人婚姻，但若婚前就發生這般匪夷所思的事，建議仔細思考是否需要「奉子成婚」，畢竟婚姻生活無法完全以自我為中心，倘若婚前太有個性做自己，婚後只會「做死自己」。

艾姬接著指出兩人訂出「外遇條款」，看得出雙方對彼此信任度有所顧慮，因此不論身處開價或喊價那方，都能看出毫無自信經營幸福婚姻，藉此呼籲所有人:「養育下一代需要有智慧的父母，男男女女都要思考，遇到不適合的對象不要勉強踏入婚姻，除了自己一個人痛苦，還會互相折磨甚至殘害到子女後代」，接著搞笑表示:「我沒有婚前協議，但有滿滿的婚後溝通」。

對此，網友紛紛留言:「就算簽1000萬，不外遇跟本罰不到啊」、「人的劣根性要靠法律或條款約束 ，真的蠻幽默」、「難道結婚是為了這幾百萬才要結嗎」、「這種協議...能算嗎？我記得這種好像不算正式有效條款」。