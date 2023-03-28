下周就是清明節，台南市政府衛生局加強清明應景食品抽驗，針對民眾祭祀常備三牲五果及潤餅等食材檢驗71件，其中1件花生粉檢出黃麴毒素及赭麴毒素A超出限量規定，經查為台南市業者製售，另1件花生粉檢出黃麴毒素超出限量規定，均已命令下架回收，並依《食品安全衛生管理法》限期改正，其中1件屏東衛生局依法辦理。

南市府衛生局指出，清明連假前針對傳統市場、超市、賣場、餐飲業等場域抽驗潤餅皮、油麵、豆製品（豆干、豆干絲等）、豆芽菜、花生粉、素食製品及三牲等即食熟食產品共71件，檢驗結果69件符合規定，但有2件花生粉檢出真菌毒素超出食品中汙染物質及毒素限量規定。

食藥科指出，其中1件花生粉檢出黃麴毒素及赭麴毒素A超出限量規定，經查為台南市業者製售，已違反《食品安全衛生管理法》第17條規定，依同法第48條第8款規定要求限期改正，若未改正可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；另1件花生粉檢出黃麴毒素超出限量規定，經查為屏東製造，已移請當地衛生局依法辦理。

衛生局呼籲，食品業者應特別注意花生等榖豆類食品貯存、運輸及販售過程，確保原物料符合衛生規格。消費者選購蓮子、花生及堅果類等食品，最好選購完整包裝或真空包裝產品，且以小包裝產品為佳，開封後可置放於密封罐貯存，並於冰箱低溫保存，並盡快食用完畢。