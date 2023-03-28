悠遊卡投資控股公司董事會於29日進行改選，台北市政府及台北捷運改派新董事代表林志盈、謝銘鴻及詹文滔等三位，並選出新任董事長林志盈。

悠遊卡公司表示，林志盈現任台中捷運股份有限公司董事長，曾任悠遊卡公司總經理多年，亦曾執行推動悠遊卡進入小額消費領域，對悠遊卡業務相當純熟。同時，他也曾任台北市政府交通局局長、台中市政府交通局局長，在交通領域經驗豐富。北北基桃四縣市目前正共同推動的1200定期票，將由悠遊卡公司擔綱系統及技術整合，林志盈董事長將可發揮其交通長才，協助悠遊卡公司。

林志盈表示，交通業務是悠遊卡的營運基石，雖然悠遊卡不但有小額消費支付，還發展了電子支付，但是，交通業務營收仍佔悠遊卡一半以上的營收，重要性不言可喻。

另外，交通業務更關係民眾的福祉，民眾感受最深，因此，雖然有電子支付，但是我們仍要不斷加強交通業務的服務。另外，悠遊卡公司有近四成官股，是重要的政策工具，更是市府政策的延伸，公眾服務仍是悠遊卡首重的目標，提供民眾便利的生活、更好的服務，是悠遊卡一貫的堅持。

針對悠遊卡公司走向資本市場，林志盈表示，資本市場對悠遊卡公司的肯定，是悠遊卡公司過去二十年來所有人的付出與努力，他期許悠遊卡公司將本著長期耕耘的精神，不會為吸引資金做出不必要的擴張，秉持一貫的作風，持續穩建經營，以服務社會為最重要的目標。

台北市政府及北捷推派的其他兩位董事代表，謝銘鴻是台北市交通局長，詹文滔則為台北捷運公司副總經理。