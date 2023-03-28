美國眾議院通過了2項與中國有關的法案，其中一項法案要求不再把中國歸類為發展中國家，另一項法案則要求制止強摘人體器官，並對包括中國共產黨成員在內的參與強制摘取和販運人體器官者追究責任。

據美國之音報導，美國眾議院周一以415票贊成、0票反對的表決結果，無異議通過了由共和黨眾議員金映玉和民主黨眾議員康納利共同提出的《中華人民共和國不是發展中國家法》。

該法案要求國務院對國際組織施壓，把中國重新歸類為高收入、中高收入或發達國家，而不再將其視為發展中國家，以及勿讓中國得到任何給予發展中國家的特殊待遇。

與此同時，眾議院同日以413票贊成、2票反對的壓倒性多數，通過了共和黨眾議員史密斯推出的《制止強制摘取器官法》。

這項法案宣示，美國的政策應為打擊以摘取器官為目的的人口販運；推動建立自願捐贈制度，並通過雙邊外交會議和國際衛生論壇而建立有效執行機制；依據《世界人權宣言》推動體面與安全的人生；對包括中國共產黨成員在內的涉入強摘器官，以及為此目的而販運人口的人追責。