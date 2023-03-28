腎結石痛起來的程度被認為人類十大痛之一，直逼女性生產之痛，腎結石除了因飲水量不足，也與草酸鹽含量過高有關，醫師表示，高草酸鹽的食物包括菠菜、番茄、巧克力、茶、大豆等，且研究發現，草酸鹽升高的情形也在有間質性膀胱炎的女性中觀察到，造成頻尿、急尿、夜尿等困擾。

功能醫學醫師歐瀚文在其臉書粉專表示，草酸鹽在人體內的吸收和代謝速度較慢，會阻止身體吸收鈣質，導致尿液中的鈣含量會升高，再加上水分攝取不足，就容易造成腎結石。此外，草酸鹽升高的情形也在長期外陰疼痛及間質性膀胱炎的女性觀察到，引發患者頻尿、夜尿、血尿、急尿、排尿疼痛等極大困擾。

他列舉8種高草酸鹽的食物，包括菠菜、番茄、薄荷、堅果（例如杏仁、腰果、核桃、花生等）、巧克力、茶、大豆及其製品、糯米。

他並表示，最近研究顯示，泛自閉症障礙族群有較高草酸鹽的現象，排除掉遺傳性的高草酸鹽問題後，泛自閉症障礙患者的尿液顯示，草酸鹽的含量高於非自閉症患者，顯示草酸鹽的升高應該是由外部來源引起的。研究另外也指出，低草酸鹽飲食的使用顯著減輕了患有泛自閉症障礙患者的症狀。