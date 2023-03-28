男星張立昂以電影《等一個人咖啡》出道，之後主演偶像劇《1989一念間》、《浮士德的微笑》、《浪漫輸給你》知名度大增，但他卻在去年驚傳因肺塌陷插管急救，家屬更一度簽屬放棄急救同意書，經過一段時間的休養，張立昂在近日受訪時透露目前近況。

根據《三立新聞網》報導，張立昂回憶當時在家突然無法正常呼吸，便決定直接到醫院看診，沒想到醫師竟發現他的肺整個縮起來，必須進行手術在腰際上肋骨位置插管，但他當下想到的是兩天後的商演，但經醫師勸說表示病況緊急才決定進行手術，他坦言，住院的那11天每天都懸著一顆心，且住院期間都須照兩次X光，甚至還做了斷層掃描，直到逐漸恢復後才稍微放心。

然而，這段時間他經由病友、護理師聊天的過程中理解到凡事不能太著急，因為過去他總是將時間利用到極致，像是洗澡時會將劇本貼在玻璃上，又或者在運動時邊錄音，但經這次生死關卡後，他看待人生的方式也改變了許多「現在比較不會去想我幾歲要做什麼，甚至連工作都看得很開」。

不過，張立昂出院後又確診兩次新冠肺炎，甚至在騎單車時不慎將右肩膀摔傷，面對種種不順讓他頗受打擊，而他不想將這些負面消息及動態貼出才鮮少更新社群，而他也因此收到不少粉絲私訊關心、鼓勵他，如今他表示，狀態已經比去年好多了，現在也在為新戲做準備，預計將在今年帶來新作品。