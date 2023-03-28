政府整頓預售屋投機炒作，在1月初通過「平均地權條例」的修法，可以觀察預售屋轉售量是否因此產生變化。統計今年3月全台預售屋轉售量較去年12月減6.6％，整體預售量減少1500件左右，永慶房產集團業務總經理葉凌棋說明，「平均地權條例」修法通過後，已定調「不溯及既往」，讓預售屋下車潮已出現緩和的跡象。若再進一步觀察七大都會區預售轉售量變化，台北、新北、桃園減幅均在5％內，高雄則減幅最大，達12.3％。

葉凌棋說明，全球貨幣緊縮、經濟展望下修、兩岸關係不確定性大，預估2023年第一季交易量約6.1至6.4萬棟之間，較2022年同期減少24％至28％左右。進一步觀察歷年第一季房市交易量表現，自1999年以來共出現五次量縮幅度超過二成的紀錄，分別是2000年受到網路泡沫衝擊，較2019年同期減29.6％，以及2009年金融海嘯，年減24.0％、2012年因奢侈稅上路與選戰緊繃的總統大選影響，交易量較前一年同期減38.9％，以及2016年房地合一上路讓交易量年減32.7％，再來就是今年明顯量縮，年減幅可能創下史上第四大。

若觀察實際交易量表現，今年第一季預估6.1至6.4萬棟，僅次於2016年43182棟以及2017年的59715棟，恐創下史上第三低量，買氣明顯降溫。

葉凌棋指出，民眾普遍期待房價走跌，但觀察2023Q1房價由跌轉趨盤整中，在看跌的狀況下，民眾購屋態度轉趨觀望，影響房市交易量能，預估2023年上半年房市交易量約13.2-14.0萬棟左右，較2022年同期相比年減18％至23％之間。此外，房市政策將上路、投機退場，房市回歸供需基本面，房市交易量縮已確立，但通膨持續上升讓價格處於盤整階段，預期「量縮價盤整」將是2023上半年房市主調。