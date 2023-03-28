狒狒誤殺事件，民進黨發言人林楚茵今表示，桃園市長張善政的「狒狒遭誤殺」、新竹縣長楊文科縣府派出的獵人槍殺狒狒等，所有因應，荒腔走板。

林楚茵指出，從這次東非狒狒在桃園流竄的事件就看出，當社會輿論「狒狒揚揚」之際，市府團隊卻在整個圍捕過程中，發生指揮體系混亂、官員作秀等情事，完全就是一場鬧劇。

她說，甚至發生狒狒在圍捕過程中遭新竹縣政府所派的獵人射殺死亡，張善政的親信即桃園市農業局官員竟圍著狒狒拍照，對外宣稱是麻醉槍捕獲，卻沒有第一時間送醫，如此沒有尊重生命的素養，引發眾怒。

他認為，張善政身為市長，可說是從頭到尾毫無作為，事發後也沒第一時間危機處理，事後只在臉書道歉，實在離譜。

林楚茵強調，整起事件突顯市府團隊的無能，面對外界批評，一再卸責推諉，一問三不知，今天更是加碼演出農業局人員向狒狒遺體鞠躬獻花的作秀戲碼。呼籲張善政市長不要只是在臉書上發文道歉，應該率領作秀的農業局人員出面道歉，並承諾完成事件調查，做好通盤檢討。