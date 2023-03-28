好市多提供會員無條件退貨服務，台北一名女網友表示，昨日到好市多北投店買豬肉片，今日打開料理才發現，部分肉片上殘有瘤狀物，她默默地將其切掉，嘆懶得退貨了，並提醒網友購買要注意，貼文曝光不少人認為肉類品管有問題，提醒她一定要去退貨，但也有人說瘤狀物是打針後留下的，切掉還是可以食用。

原PO今（28）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨（27）天到好市多北投店買豬肉片，今打開要烹煮才發現部分豬肉片上有米色、粗糙的瘤狀物。她說，購買當時是從冰櫃的中間層取出，沒有仔細看，「我懶得退貨了，只能默默切掉」。

圖文曝光，引發逾3千網友關注，「看起來真噁心，還是需要退貨讓好市多知道這肉的品管有問題，需要再改進」、「拜託！一定要退，之前買雞腿有點奇怪的味道，不好意思退，吃一片結果食物中毒，去掛點滴」、「這才應該退貨不是嗎？不要小看細菌的威力，不要把自己當實驗品啊」、「這個該退，真的太噁」、「看起來好噁心啊 吃得下去？」

留言中也有人分享專業看法，「這個瘤是打針後留下的，通常在分切豬肉時看到就會切掉，切除後的其他部位是可以食用的，滿多豬都會有，只是平常看到時都已經處理好了，至於要不要退貨就看個人」、「作為在肉品生產線上工作過的人，這個通常都會切掉的，切掉之後其他部分還是可食用」。