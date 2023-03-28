身為金門醫保生的陳英傑(右四)，返鄉行醫期間待人和善，視病猶親，也獲得許多鄉親們的肯定。(圖／金門縣教育處提供)

為表彰金門青年優異表現，激發青年見賢思齊與回饋社會的熱忱，副縣長李文良特別於青年節前夕，接見由救國團金門縣團務指導委員會推選為本（2023）年度代表金門縣接受「全國優秀青年表揚」的陳英傑醫師。救國團金門縣團委會主委陳金福、指導委員許金象、總幹事陳林淳、陳英傑醫師父母、教育處長孫麗琪等人也在場祝賀。

陳英傑現任衛福部金門醫院肝膽腸胃科主治醫師兼內視鏡診斷暨治療中心主任，具體優良事蹟包含積極發展內視鏡及超音波技術並締造許多「金門首例」，落實醫療在地化；創立「內視鏡逆行性膽管造影術」醫療團隊，大幅減少軍機後送；主動提供「二十四小時緊急內視鏡」醫療服務，大幅減少緊急後送；在新冠肺炎疫情期間，主動協助院內外的第一線防疫工作等。

身為金門醫保生的陳英傑，返鄉行醫期間待人和善，視病猶親，也獲得許多鄉親們的肯定，更於2021年度榮獲金城國中第五十七週年傑出校友，因感謝家鄉栽培滋養，同年與擔任金門家扶中心扶幼委員會委員的父親共同捐贈新台幣十萬元給金門家扶，作為扶幼館興建基金；隔年（2022年）也配合金城鎮公所「歲末寒冬送暖」捐贈58包米及28包暖暖包關懷獨居老人，藉以回饋鄉里。

陳英傑今年同時也獲選為「金門縣各界慶祝2023年青年節優秀青年」及「金城鎮優秀青年」代表，更是全國優秀青年的代表致詞者，這是歷來絕無僅有的無上榮耀，也是金門人共同的驕傲。

副縣長李文良表示，陳英傑醫師服務事蹟及努力的足跡，一點一滴都是值得青年朋友一起共同學習的榜樣，其當選優秀青年可謂實至名歸，從他的身上讓我們看到了「仁醫」的典範，期盼透過典範的學習，利用這股「善」的力量將更能帶動社會善的循環。