板橋縣民大道今（28）早發生一名女騎士在搶黃燈轉彎時自摔在路中，後方一輛休旅車疑似也為了趕著通過路口，竟不顧倒地的女騎士「硬嚕過去」，所幸女騎士當場嚇得趕緊猛拉機車，才沒被輾過；影片曝光網友笑說「現在有人幫忙修車了」、「第一次看到衝上去送財的」、「這有A到視同肇事逃逸」。

該網友在臉書「爆料公社」曝光影片，一輛機車今（28）早行駛在板橋縣民大道三段準備右轉接環河西路時，疑因搶黃燈高速過彎，自摔在路中間，沒想到後方一輛休旅車疑似也因搶黃燈，休旅車駕駛見女騎士倒地後只停了約3秒，就直接繼續往前行駛右轉，嚇得女騎士連忙用手拉機車，閃過休旅車。

女騎士搶黃燈轉彎自摔在路中，後方一輛休旅車疑似也為了趕著通過，竟不顧倒地的女騎士「硬嚕過去」，所幸女騎士嚇得趕緊猛拉機車，才沒被輾過。（翻攝自臉書「爆料公社」）

離譜畫面曝光，只見該休旅車在路口見前方女騎士已經倒地，非但沒有下車關心，還直接往前開，差點輾過機車和女騎士，所幸女騎士趕緊用力拉機車才躲過一劫；原PO分享影片怒批「左後方汽車明明有看到對方已經跌在路上了，嚕到別人的車了也硬是要過去」，之後拿影片向警方檢舉休旅車闖紅燈。

其他網友留言「本來要自己塗牛屎，現在有人幫忙修車了」、「硬過欸！補刀心態真可怕」、「其實是好心人，想幫忙修車的」、「這有A到視同肇事逃逸」、「我還是第一次看到衝上去送財的」、「本來是目擊者，硬擠過去變肇事逃逸加闖紅燈，這種做法我還是第一次看到」、「原本沒你的事現在好了吧！還逃逸」。