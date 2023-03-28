屏東看守所收容人40歲涂俊煒，27日下午於潮州鎮一處農園進行自主監外作業時，與七旬巫姓工人發生口角，事後巫男被送醫治療時表示，他僅詢問對方，「田區在引水，穿布鞋恐會沾濕鞋子」，話語一出，涂男就像發狂似得朝他狂毆，至今仍是一頭霧水。

巫男表示，雙方都是受雇，分屬檸檬園及稻作區，事前並不認識，當天僅短短交談這句話，誰知道涂男突然發狂似得，先勒住他脖子，又動手挖他雙眼；他趁隙拿出口袋裡的鑰匙反擊，不料在拉扯間鑰匙掉在地上，涂見狀拿了就往車上去，隨即駕車逃逸。目前警方繃緊神經，正循線追查中。