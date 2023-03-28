國內現正面臨嚴重缺蛋問題，不只雞蛋，鴨蛋也因面臨短缺，價格衝上歷史高點。對此，國民黨前台北市議員羅智強痛批，農委會主委陳吉仲面對缺雞蛋，竟是建議民眾改吃鴨蛋，簡直是「問題製造機」，若陳無法解決問題，那他應該要滾蛋。但有網友留言酸：「絕對不能叫陳吉仲滾蛋，2024國民黨還要靠他，才能激起支持者們的熱情」！

羅智強今（28）日在臉書發文表示，缺蛋問題已在國內吵了兩個多月，「農委會到底在幹嘛？」也是大家共同想問的問題。他狠酸，陳吉仲提出的吃鴨蛋建議，不只讓人覺得是笑話，更沒有解決問題的根本，「果不其然，現在傳出連鴨蛋供應都吃緊」。

羅智強直言，面對缺雞蛋，陳吉仲應該想的，是如何增加產量，或是進行產業轉型、輔導農民，他怎麼反而想出一個不是辦法的辦法，然後再製造出下一個問題？羅智強更怒嗆，若陳吉仲不能解決問題，「拜託，請滾蛋！」

許多網友也在羅智強的貼文留言，他們意見包括「陳吉仲若還在位，人民真的會被他搞到完蛋」、「一皮天下無難事」、「什麼樣的政府，用什麼樣的人」、「絕對不能叫陳吉仲滾蛋，2024國民黨還要靠他，才能激起支持者們的熱情」。