迎接畢業季來臨，勞動力發展署中彰投分署除3月起陸續與各大專校院合作、舉辦10多場「校園徵才博覽會」，今年1月起也推出「大專青年預聘計畫」、已11所學校加入，中彰投分署表示，透過多元管道盼協助青年求職必勝，另青年也可運用分署「求職線上通」，掌握面試問答技巧。

中彰投分署長劉秀貞表示，分署運用「結合大專院校辦理就業服務補助計畫」，協助校園辦理駐點職涯諮商服務、就業相關座談會及講座、徵才活動，即日起陸續在東海、勤益、嶺東等10多所學校，共將舉辦「校園徵才博覽會」，有超過1000家廠商將提供逾3000個職缺。

中彰投分署青年職涯發展中心多管道協助青年求。(中彰投分署提供)

劉秀貞表示，勞動部今年新推出的「大專青年預聘計畫」，結合學校、企業、政府資源，針對大專校院畢業前1年的本國籍在校生，安排360小時工作崗位訓練，並由企業指派資深員工擔任職場導師指導，協助青年在競爭激烈的職場中掌握先機，對在校生幫助很大。

中彰投分署強調，求職前最重要的3件事分別為應徵的職務方向、撰寫「有感」履歷、準備好面試可能被問到的問題，針對這3方面，分署青年職涯發展中心「求職線上通」提供線上職涯諮詢、履歷快修服務、面試技巧系列教學影片，盼藉由專業職涯顧問讓青年在找工作前認識自身優勢，做好求職準備。