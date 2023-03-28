東非狒狒悲劇收場引譁然，桃園市資科局專委盧紀燁燦笑擺拍更犯眾怒，議員黃敬平指出，頂著博士學歷的盧紀燁曾獲百大青農，和張善政是花蓮務農鄰居而結緣，去年5月張空降參選時，就是盧載著張3度拜會議長邱奕勝，盧憑著科技農業的專業，從資科局借調到農業局服務，因政治敏感度不足引發一連串錯誤動作，直言盧雖非動保專家但絕對是農業人才，呼籲民進黨別再政治追殺，放盧一條生路，讓他有將功贖罪的機會為桃園農業盡心力。

黃敬平說，有博士青農之稱的盧紀燁，本來在台北開公司，為照顧年邁父親返鄉務農，利用空拍機盤點西瓜數量、建置GIS平台追蹤農產生長履歷等，將科技融入農業翻轉創新，2009年張善政在花蓮務農時農田正好就在盧紀燁家旁，許多農業知識源自盧，結下良緣，盧也在2015年入選農委會百大青農，張善政和韓國瑜搭檔參選正副總統時，盧就是競選團隊國政顧問。

黃敬平說，張善政去年5月空降引發藍營炸鍋時，就是盧紀燁當司機開車載著張善政四處拜訪，甚至發生不慎擦撞未成年騎士的事件，為了幫張善政打選戰，盧長達半年幾乎都沒休假、沒回家，後期張善政找來當院長時的司機，盧紀燁改為隨行祕書，拿單眼幫忙拍照紀錄。

黃敬平說，盧紀燁去年底就隨著張善政進入市政府，因農業局職缺都被文官塞滿，暫厝資科局發揮科技專業，後來借調農業局支援，身兼數職，強調曾和盧上非凡財經談話節目，理工背景的盧對農業非常有想法、有理念，且邏輯思維清晰，更身體力行響應青年務農。

黃敬平說，盧紀燁好相處、有禮貌、沒架子，就像鄰家大男孩，不諱言盧擺拍非常不當，但也認為是政治敏感度不足引發一連串錯誤。他直言，成敗論英雄，狒狒若沒有死就是英雄，很遺憾狒狒死了，盧紀燁也因缺乏政治敏感度，一夕間變狗熊，5天來的努力瞬間成泡影，感嘆狒狒事件成為政治事件，喊話綠營，不要在政治上判盧死刑、不斷興師問罪猛追殺，也希望市政府刀下留人，讓盧發揮農業專業，將功贖罪，「他不是動保專家，但絕對是農業人才！」