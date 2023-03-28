台灣26日與宏都拉斯斷交，至此僅剩13個友邦，傳出原因與我方拒絕宏國所求的高額金援有關。前立委蔡正元酸民進黨的外交行為猶如不要臉的渣男，還派出吳姓頭號渣男開記者會，把場面搞得相當難看。

蔡正元今（28）日在臉書表示，中華民國與宏都拉斯數十年的的正式邦交，就如同是合法婚姻中的正宮關係一樣，而與立陶宛幾個月的普通關係，則像是不合法的出軌小三關係。

「民進黨當局出手闊綽！」蔡正元指出，我政府給「小三」立陶宛360億元購買豪宅，結果只換來設立「台灣人在立陶宛代表處」，且立陶宛在台設置的單位叫「立陶宛貿易代表處」，不只沒有在台或駐台，還加上貿易等字眼，「好像只來做生意收賬的特種營業，公然掛牌承認自己是『小三情婦』」；反觀一直不離不棄的宏都拉斯，見小三拿了大錢也提出要求，結果民進黨當局卻覺得「正宮」浪費，最後雙方只好離婚。

蔡正元直言，民進黨當局顯現渣男本性，還派出吳姓頭號渣男召開記者會，細數「正宮」浪費成性、債務累累，「說得口沫橫飛，不過就是一個渣得不能再渣的渣男，搞一場難看得不能再難看的渣男外交」。