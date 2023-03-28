台灣拳擊女將林郁婷在今年世錦賽57公斤級獲得銅牌，不料日前接獲通知，因為性別生化指數檢測異常，遭大會取消獎牌。林郁婷28日中午抵達桃園國際機場，接受訪問時提到自己頭一次遇到這種狀況，無法說明詳細情形。

根據「TVBS新聞網」報導，林郁婷抵達機場後面色凝重，受訪時表示，「我沒有辦法跟你們說太多東西，因為我就是不知道」，也謝謝大家關心。教練則表示，林郁婷在飲食及訓練方面都很正常，不知道大會為何突然檢測，從來沒有遇過這類狀況。

林郁婷教練提到，受到通知當下有做出申覆，但是大會沒有接受，坦言行政程序有瑕疵，會等到重新檢驗後再看如何處理，教練表示並非禁藥問題，等報告出爐後會由國訓中心對外說明。性別生化指數的內容也涉及選手隱私，不方便向外界透露。

對於是否為首次抽檢，林郁婷教練說道，先前參加這麼多次比賽，都沒有這個問題，營養品也是由國訓中心提供，也按照以往的步調進行訓練。