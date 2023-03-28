台中市二月間發生高中生輕生身亡事件，家長日前淚訴學校逼孩子走上絕路，要求台中市教育局嚴查；學校昨天召開教評會，決議將學務主任停聘3個月接受調查。學務主任28日為無法提供足夠友善校園環境致歉，他強調絕無迫害、強迫退學、無止盡搜查等行為；深刻反省每個學生違規事件的處理，如何更親和去應對。

學務主任表示，一直以來秉持對教育執著及熱愛，擔任學務工作期間，努力執行所背負的使命；除導正不適當行為，同時保護認真向學的孩子，讓學校有規律的運行。第一線教育工作者，無法提供足夠友善校園環境致歉，衷心期盼未來校園不要再發生任何憾事。

學務主任指出，真相尚未釐清前，懇求社會大眾不要再對校內任何一位師生、校友、甚至家長，不理性的言論或謾罵攻擊。學校是個純淨良善學習場域，還有眾多的孩子需要繼續向前邁進、更多的正向引導。

學務主任說，2月18日接獲憾事訊息時，不僅相當錯愕及惋惜，也非常不捨，深刻自我反省曾經對學生說過的每一句話、每一次輔導管教的過程；回想過去也許作法不夠周詳或技巧尚需加強，但絕無媒體所闡述的迫害、強迫退學、無止盡搜查、集體霸凌等荒謬行為，片面的新聞內容已混淆視聽。

學務主任強調，他接受教評會決議「調查期間停聘」的處置，以及社會輿論對他的指教，希望有利加快後續調查，釐清真相，讓校園恢復平靜。

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