國泰證期顧問處協理簡伯儀說，長假前效應，買盤較為遲疑，台股今日陷入整理，大盤回檔失守5日均線，漲勢有止步的跡象，但尚未明顯破壞多頭線型，不過，若是未來10日線沒辦法放量止穩，後續拉回整理時間將加長。

盤面上，台積電收在525元，下跌1.13%；聯發科收在766元，下跌1.79%；大立光(3008)、世芯-KY(3661)等高價股紛紛收黑；軍工概念股的雷虎(8033)收在跌停板58.5元，相關概念股的寶一(8222)、精剛(1584)收盤跌幅在49~6.9%不等；航空雙雄仍見多頭火重，華航(2610)收在19.25元，上漲0.52%、長榮航(2618)收在26.75元，上漲0.38%；春假旅遊商機大，觀光族群人氣旺盛，雄獅(2713)收在138.5元，上漲5.32%、燦星旅(2719)、王品(2727)、山富(2743)等紛紛收紅。

分析師指出，美國矽谷銀行引爆中小型銀行出現倒閉危機，雖然政策和大銀行雙出手後，銀行業信心危機暫告一段落。不過，清明長假在即，投資人擔心後續還有未爆彈，也不肯進場，台股拉回修正的壓力大，預期15600點將是強弱關卡。