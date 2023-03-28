桃園逃逸狒狒遺體今(28)日已由桃園市政府於上午10時55分送抵台北市立動物園，園方於11時40分進行X光及斷層掃描等影像學檢查，林務局表示，園方初步依外觀判斷，物種是東非狒狒(Papio anubis)，個體為雌性。

林務局表示，該雌性東非狒狒體長(吻肛長)60公分、尾長35公分，體重14公斤，檢傷部分則於左胸處及右背處可見明顯傷口，右側臀部一擦傷，掃描結果並未發現植入晶片，目前已再將遺體送到農委會家畜衛生試驗所釐清死因，畜衛所已邀獸醫法醫及人類法醫專家共同解剖，預計明(29)日上午進行解剖，初步報告10至14天提供，屆時中央及地方會統一對外說明。

東非狒狒屍檢傷勢集中2處。（林務局提供）

林務局指出，中央政府及地方政府的職掌角色有所不同，有關保育類野生動物管理，依據「野生動物保育法」第31條有明確的分工，地方政府負責管理及查核，林務局為政策擬訂、督導地方政府依規辦理。

林務局強調，本次狒狒捕捉工作由桃園市政府權責，林務局或所屬林管處並未派遣獵人或任何人員至現場參與，當時指揮的情形及實際狀況，仍應由桃園市政府完整釐清說明。