目前清潔隊在更換垃圾袋時，也會對違規棄置的家戶垃圾進行破袋稽查。圖為更換行人垃圾桶垃圾袋時之照片。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市環保局在市區設有行人專用垃圾桶，然經常被附近商家或路過行人丟棄垃圾包，造成環境髒亂。日前清潔隊員破袋檢查愛三路行人垃圾桶，經聯繫行為人後，民眾坦承亂丟垃圾，環保局予以告發2400元罰鍰。環保局長馬仲豪表示，會積極執行行人垃圾桶的稽查，以保護市容整潔，至於家戶垃圾車資源回收破袋稽查，實務運行上有其難度，仍會以宣導為主。

基隆市環保局表示，為維護基隆市容整潔，於今年3月1日起，針對在轄內亂丟垃圾及常見環境污染行為，例如丟棄煙蒂、吐檳榔汁（渣）、吐痰、寵物便溺及路面、水溝污染等，加重罰鍰自2400元裁處，倘若影響環境衛生情節重大者，則視情況提高處分金額。

環保局說，本件為在愛三路的行人專用垃圾桶，經多次被發現有棄置家戶垃圾的情形，日前又再度棄置，於是清潔隊員執行破袋檢查，並查獲個資文件，經聯繫民眾後坦承棄置，環保局便以違反廢棄物清理法第12條規定，處以該行為人2400元罰鍰。

據環保局統計，對於垃圾破袋稽查部分，主要集中在髒亂熱區，自3月1日執行日起至今，以仁愛區為例，已執行破袋稽查939件，其他區288件，合計1227件；而檢舉告發部分，仁愛區21件，其他區43件，各區共計64件。

環保局長馬仲豪表示，環保局設置的行人專用垃圾桶周邊均設有移動式科技執法相機，稽查人員將不定期至現場巡查。至於是否會針對一般垃圾車的家戶垃圾回收破袋稽查？馬仲豪接受本報訪問表示，由於人力有限，且實務上執行有其難度，所以這部分原則不執行，仍會以宣導為主，也請民眾做好資源回收分類，讓垃圾分類處理可以更有效率。

馬仲豪強調，為了維護基隆的市容，環保局將持續積極稽查，也請民眾切勿抱持僥倖心態，將家戶垃圾包任意棄置，不僅破壞環保，還會讓荷包失血。請民眾共同維護環境整潔，讓基隆成為市容整潔的有愛城市。