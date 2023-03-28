桃園市東非狒狒之死引發社會關注，林姓獵人今天發出千字文說明事發經過，今天下午他現身，表示自己委屈又冤枉，現在大家都撇清責任，自己就是10點05分接到新竹縣農業處電話，如果沒有委任，何必打電話給他？至於說可以開槍的就是六福村的獸醫，如今六福村說要對他提告，他也說，會找律師討論捍衛自己，不願意揹鍋。

對於外界疑慮他是否是自行加入圍捕行動？林姓獵人說，如果沒委任，新竹縣農業處幹嘛打電話給他，當時對方徵求同意問他是否願意加入圍捕行動，自己是在例行性的巡察路線，楊梅富岡也是自己的轄區，到現場當下各單位人非常多，每個人也都說自己是農業局的，根本無法確認，他認為自己從頭到尾都是被委任也是被授權開槍，唯一沒考慮到的就是，打電話給他是新竹農業處，而現場是桃園市農業局指揮，誤以為他們全部都是同一個團隊。

他也說，自己絕對沒有跨區的問題，自己是林務局合法獵人，巡查路線從苗栗苑裡到淡水八里都是他轄區，絕對沒有跨區問題，自己當時不是故意要在現場，現場也有得到農業局同意才加入圍捕行列，農業局也知道他持的是合法獵槍，若是不同意，自己怎麼可能參加3、4個小時圍捕行動，「現場沒有人說不行，沒有人要我退出！」

林姓獵人說，自己既冤枉又委屈，已經跟律師約好時間討論相關事情經過，下一步會再做決定。他也說，當下是對狒狒右屁股開槍，「很明確看到是右邊的屁股」，不知道狒狒傷勢，知道狒狒死亡心情真的很沮喪。