俄羅斯總統普丁日前宣布將在白俄羅斯部署戰術核武，引發各界擔憂俄烏戰爭可能演變成核戰。美國前總統川普接受媒體訪問時表示，有自信能在24小時內解決俄烏爭端，不過具體方法暫時還無法透露。

現年76歲的川普官司纏身，但他仍有意角逐下一任總統寶座。他昨（27）日接受福斯新聞台訪問，談到俄烏戰爭持續延宕時，他表示若自己當選總統，將在24小時內化解危機。

川普和普丁於2018年在芬蘭舉行美俄峰會。（資料照／路透）

「那會是個非常容易的談判。我會和澤倫斯基、普丁進行和平談判，在一天之內解決問題，」川普表示。「但我現在不想說，否則我就無法使用那個談判（策略）了。」

川普過去曾多次對外強調他和普丁的好交情，痛批現任政府無能，才導致俄羅斯和烏克蘭之間演變成今天的戰爭局面。他也反對西方國家提供烏克蘭武器援助，因為這麼做只會讓緊張情勢持續升高。

同時川普也認為，在俄烏戰爭中挺身對抗俄羅斯，獲益的主要是歐洲，而不是美國，因此歐洲在戰爭花費上「應該多出一點，或至少跟美國對半平分。」