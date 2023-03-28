「神判奇案」演出由山陽國小教師團與王英峻布袋戲團、微笑唸歌團合作，故事情節溫馨且具教育意義，是傳統布袋戲碼之一。（潘虹恩攝）

大肚山陽國小28日舉辦校內才藝成果發表會，山陽國小教師演出布袋戲「神判奇案」給孩童觀賞，同時為傳承傳統表演藝術盡心力。（潘虹恩攝）

大肚山陽國小推廣傳統戲曲，全校20多位教師歷時1學期共同學習布袋戲表演，近期兒童節將至，教師們為了送給學校孩童最特別的兒童節禮物周周排練，在28日藉著校內才藝成果發表會，演出布袋戲「神判奇案」送予孩童觀賞，同時為傳承傳統表演藝術盡心力。

「神判奇案」演出由山陽國小教師團與王英峻布袋戲團、微笑唸歌團合作，描述孝子馬明為供養積勞成疾的寡母，在市場或沿街叫賣油條賺錢，未料某日錢財不翼而飛，請求「神判」趙明理協助，最終成功破案，故事情節溫馨且具教育意義，是傳統布袋戲碼之一。

山陽國小校長王派仁說，希望藉由這個演出，學校孩童能夠感受到教師對他們的愛，並藉由教師親身示範成為「努力就有成果」最佳身教，同時為傳統的在地表演藝術盡一份心力；這學期山陽國小六年級的學生將開始進行布袋戲的課程與教學，期待他們最後的成果公演。

王派仁指出，山陽國小去年開始和台中市文資局1916工坊合作「文資到校園」專案，當時就在思考如何將傳統戲曲表演帶入校園，雖然最終目的是要教導山陽國小的孩童們，但若要進行教育推廣，老師們要先會，於是1916工坊協助媒合王英峻布袋戲團來到學校，先讓老師利用每周的進修時間學習、練習。

王派仁表示，全校包含校長、主任共20幾位教師經過1學期努力，從完全陌生到逐漸掌握布袋戲的操偶身段與口白要訣，年初在1916工坊進行布袋戲公演，表演相當成功，「當下我就問學校老師，如果今年兒童節就來送這份特別的禮物給小朋友如何？」，老師們都欣然答應。

特教班導師李怡瑢說，山陽國小六年級即將進行布袋戲課程，教師們希望成為領頭羊，「讓他們知道老師不是只有教表演，也有親自參與演出」，無論老師和學生未來都可以將這樣的文化推廣下去；5年級班導師吳侑純說，即便平常就知道這些傳統文化，卻也很少接觸，能這樣傳承傳統文化是很棒的體驗。