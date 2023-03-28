蔡明介表示，半導體產業近幾年來成為全球關注的焦點，才催生出此次的台灣IC設計產業政策白皮書。台灣半導體產業發展的成型，天時、地利、人和缺一不可。台灣半導體產業在工研院的技術轉移後，接著有台積電(2330)、聯電(2303)的成立，隨後也成立了很多IC，造就了台灣是全球最大的半導體晶圓產值、以及第二大的IC設計業產值(美國第一)，各個公司在發展過程紛紛培養IC設計人才，進而造就現在的規模，IC設計業不像半導體製造業需要購買昂貴的設備，主要是著重腦力密集的研發投入，台灣IC設計在系統軟體、高階類比設計能力和國際還有差距，也是可以繼續努力的。

本次發布的IC設計產業政策白皮書從總體戰略面、人才政策面以及營運環境面三個角度，提出包括擘畫與推動國家層級的半導體戰略；採取積極性的預算編列以強化推 動力道；擴大培育IC設計人才並爭取海外人才；重新檢視外商來台設立研發中心政策；強化IC設計核心技術掌握與佈局；協助業者整併與國際化以促進產業升級等六大面向。

台灣IC設計業2021年達到22%的市佔率，但隨疫情紅利消退且擅長的終端產品進入庫存調整，2022年下滑至18%。未來數年在美國管制大陸高階晶片發展，迫使大陸業者轉向中低階產品布局的態勢下，使台灣IC設計業者將面臨競爭壓力，該白皮書中也預警，台灣IC設計業到2026年市佔率將下滑至17%，將被大陸的18%超越。