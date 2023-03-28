東非狒狒逃家18天在桃園平鎮、楊梅地區流竄，卻於昨天慘死獵槍下。參與圍捕的農業局專門委員盧紀燁，因捕獲狒狒第一時間忙著拍照，直呼「要拍給女兒看」，引起爭議。桃園市農業局主任秘書黃玉詩28日解釋，由於靈長類動物毛較長，現場人員才未在第一時間發現狒狒流血，針對拍照行為，桃市府會深切檢討並改進。

桃園市農業局及動保處人員今天一早先將狒狒裝進白色塑膠箱，9點準時運送至台北市立動物園，相關人員先替狒狒所待的塑膠箱進行消毒，市府人員再替箱子蓋布、獻花並鞠躬致敬，將狒狒送往台北市立動物園做檢查，現已將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。

針對桃市府人員與狒狒拍照一事，黃玉詩今早在台北市動物園接受媒體聯訪時表示會深切檢討，當時詢問同仁得知，因為靈長類動物毛較長，現場人員才未在第一時間發現狒狒流血，加上人員圍捕數天相當緊繃，抓到狒狒之後稍微放鬆，也沒有觀察到狒狒身體狀況，未來一定會多加改進。