花蓮有間雞場業者不願見民眾飽受蛋荒之苦，便在市區重慶市場販售自家牧場直送的新鮮雞蛋，開賣前總是大排長龍。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮有間雞場業者在市區重慶市場販售自家牧場直送的新鮮雞蛋，昨為紓解大批排隊人龍，在前置作業完成後便提前表定時間開賣，沒想到此舉卻引起欲買蛋的男子不滿，在現場對業者大聲叫罵。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮有間雞場業者在市區重慶市場販售自家牧場直送的新鮮雞蛋，卻常常飽受民眾謾罵，決定將搬遷到吉安鄉黃昏市場賣蛋，減少對附近攤商、住戶造成的困擾。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

蛋荒延燒全台，花蓮有間雞場業者決定在市場販售自家牧場直送的新鮮雞蛋，開賣前總是大排長龍，沒想到昨天竟有民眾不滿業者提前偷跑賣蛋，大罵「有蛋就囂張喔」，更揚言要報警檢舉排隊人潮，讓業者直呼「壓力好大」，決定到其他地方販售，減少附近攤商、住戶的困擾。

花蓮近日也面臨一蛋難求窘境，不僅市場買不到蛋，超市蛋架也被掃購一空，因此，一間牧草雞場業者見蛋荒燒進花蓮，不捨民眾無蛋可買，決定一周2次直接從自家牧場運送100多箱的新鮮雞蛋，到市區的重慶市場販售，雖然業者貼心錯開與其他攤商上午販賣商品的時間，訂在下午3點開賣，不過每到中午，就有不少民眾到現場排隊等待購買。

業者昨天一如往常準備販賣作業，但見大批購買的排隊人龍，決定在前置作業完成後提早開賣，盼能紓解人潮，未料此舉卻引起一名欲買蛋的中名男子，疑似不滿業者提前開賣，不僅在現場大聲叫罵「說好3點賣，哪有2點半就開始」、「有蛋就囂張喔」，情緒相當氣憤，更揚言要向警方檢舉報案，經排隊民眾安撫後，才摸摸鼻子離去。

郭姓業者無奈表示，昨天的情況讓她感到相當困擾，當時只覺得把貨卸下、包裝好後提前開賣，盼能解決大排長龍的現象，不要讓客人等太久，「這樣做到底哪裡不對」，且當時有人要訂購整箱蛋，不過她認為必須先解決現場民眾的需求，便拒絕販賣，但每次開賣都會遇到類似狀況，讓她與家人感到身心俱疲。

郭姓業者也說，最近一出門自己就像過街老鼠般，不斷被消費者罵，「限不限量賣蛋都有話說」，已經讓她不知如何是好，直呼「真的是快要賣不下去了」，經與家人討論，決定將撤離重慶市場，轉到吉安鄉的黃昏市場販售，且時間改為上午6時至9時販售，避免對其他攤商、住戶造成影響。

此外業者也呼籲消費者，過渡時期不要盲目跟風囤蛋，因為蛋有有效期限，時間一到自然會壞掉，希望民眾能理性消費，共同維護市場秩序。