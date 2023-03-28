基隆市政府自3月23日起，試辦安樂區開往八堵火車站的接駁公車。交通處表示，由於實施成效良好，民眾可以無縫接駁台鐵109次自強號，一站直達台北市南港，因此將會延續試辦期至6月30日，希望民眾能夠多加利用。

基隆市交通處表示，安樂八堵免費直達接駁公車每日開出2班次，分別於平常日上午7時5分及7時15分自國家新城站發車，沿途停靠天驕社區、樂利三街口、婦幼中心、長庚醫院、自強橋頭及富景天下站，並預計於7時25分及7時35分抵達八堵火車站。

交通處說，透過接駁公車，安樂區的民眾可無縫轉乘臺鐵八堵站7時43分之109次自強號，8時整抵達南港站、8時10分抵達臺北站，亦可轉乘停靠八堵站的其他對號或非對號列車前往其他車站，提供安樂區民眾更多元化的通勤選擇。

交通處指出，平日上午尖峰時段國道客運候車時間較長，且行經高速公路壅塞路段，若搭乘安樂八堵線公車至八堵車站後，再轉乘臺鐵直達車前往南港站或臺北車站，可減少民眾通勤時間。未來配合預計7月上路之基北北桃1200定期票，更能節省通勤費用支出，有效降低基隆市民通勤成本及負擔，建請民眾多加利用。