除去行人地獄罵名，新北市鎖定71處捷運車站為核心，系統性檢討並推人本環境交通工程，首波鎖定捷運永安市場站及中和四號公園為優先打造示範區，藉由新增標線、加寬與增設行穿線、調整無障礙坡道、行人專用或早開時相、街廓降速等措施，全面改善人行環境。

新北市長侯友宜28日主持道安會報表示，新北市各單位一起努力建構「以人為本」的通行環境，除重塑人本交通環境工程以照顧弱勢行的安全、加強重點及科技執法，更透過宣導與教育駕駛人禮讓和尊重其他用路人，為市民共同打造人本交通的友善之都。

侯友宜說，除工程面人本改善，同時也會加強高齡長輩對交通安全的重視，社會局今年擴大行動宣導團，運用行動宣導團量能，共同投入新北市道安工作。

交通局交通管制工程科長林昭賢說，延續通學巷2.0推動的經驗，訂定捷運生活圈友善步行計畫，預計4年內完成全市境內71處捷運站周邊人本交通環境改善，並擬定5大改善類別，21項改善措施，依據每個捷運站行人需求及環境，逐站辦理會勘檢討改善，落實以人為本的通行環境。

其中以四號公園街廓，與捷運永安市場站至公園間主要行人動線為示範區，共計10個路段，系統性的檢視行人通行空間，包括新增標線型人行道、行穿線全面加寬至3m以上、增設行穿線與無障礙坡道調整。

另外公園街廓全面降速、加強警示、瓶頸路口調整路型，還有加強違規取締，並評估導入科技執法設施；另外還有視障者安全再升級，試辦導入智慧有聲號誌。

交通局長鍾鳴時強調，打造優質的人本交通環境必須靠市府團隊通力合作，依計畫期程一步一腳印執行，也要傾聽不同用路人的聲音，因地制宜且細緻的檢討改善，讓市民真的有感。