永豐金總經理朱士廷表示，以保險為主的金控去年股東權益報酬率（ROE）均面臨較大挑戰，而股市指數及成交量大幅滑落，使證券為主的金控也非常辛苦。永豐金以銀行為主，受惠永豐銀去年淨收益、稅後淨利顯著成長、雙創新高，為去年ROE稱冠上市金控原因。

永豐金2022年合併淨收益472.5億元、年增3.4％，稅前淨利194億元、年增4.1％，雙創新高。惟受所得稅費用年增41.24％影響，稅後淨利159.6億元、年減1.5％，每股盈餘1.4元。資產報酬率（ROA）0.64％、ROE為10.08％，每股淨值13.53元。

其中，永豐銀2022年淨收益367.7億元、年增19.7％，稅後淨利194億元、年增達28.9％，每股盈餘1.63元，均創歷史新高，主要受惠孳息資產量率均增，使利息淨收益252.67億元、年增達23.8％，ROE為10.47％，在所有金控旗下銀行中排名第二。

永豐銀總經理莊銘福表示，受惠放款結構改善及升息效益，去年存放利差1.5％、淨利差（NIM）1.19％。手續費淨收益雖年減1.9％至69.9億元，但優於整體金控旗下銀行平均6.8％。投資部位操作得宜，使其他淨收益年增達42.5％。逾放比0.11％優於同業，備呆覆蓋率1208％。

永豐金證因資本市場動盪、台股日均量下滑，導致資本利得及穩定性收益減少，2022年稅後淨利15.8億元、年減達67.1％。不過，在持續拓展多元手收下，上季泛財管業務已占整體手收34.8％，使去年手續費淨收益下滑幅度低於台股日均量衰退36％表現。