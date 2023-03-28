醒吾科大餐旅系大三學生簡思昀，頂著世界盃青年麵包大賽冠軍光環，力拚有烘焙界奧斯卡獎美譽的法國世界麵包大賽，近期不斷向觀餐學院餐旅系許燕斌系主任及陳國勝老師，請益國際大賽奪獎祕訣，隨後將接受指導教練王柏峰密集訓練，今年十月共同前進法國MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽，要搶下最好成績為國爭光！

「2023 UIBC世界盃青年麵包大賽」今年二月首度在台灣舉行，醒吾科技大學餐旅系學生簡思昀以霧社事件賽德克族為背景發想作品，與另一位選手鄭捷穎，共同創作線條鮮明、做工繁複細緻的藝術麵包，展現賽德克族人爭取自由的決心，擊敗來自巴西、馬來西亞等6國好手，把冠軍留在台灣，成為第一個於歐洲以外地區誕生的UIBC世界盃青年麵包大賽世界冠軍。

醒吾科大餐旅系主任許燕斌(前排左一)與陳國勝老師及全班同學，為簡思昀將代表台灣出賽「2023 MONDIAL DU PAIN法國世界麵包大賽」加油打氣。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅系好友兼室友吳品誼(右)為簡思昀能參加法國世界麵包大賽」感到開心。(醒吾科大提供)

有了青年麵包大賽冠軍加持，「台灣之光」簡思昀對今年十月前進法國烘焙界最高殿堂更具信心。簡思昀係去年十月擔任王柏峰老師的助手，參加2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔賽，師徒倆以零失誤的精采表現贏得評審青睞、奪得冠軍寶座，也取得台灣代表權征戰國際舞台，將前進法國力拚2023年9th MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽。

簡思昀表示，能參加這一連串國際頂尖賽事，要特別感謝醒吾科大的栽培，因為學校安排的課程特別邀請武子靖選手來當講座老師，在武子靖教練的指導下，她才能拿下世界盃青年麵包大賽冠軍。武子靖老師也因她的認真學習與優秀的表現，再介紹她認識了王柏峰教練，展開一連串的精采人生。

陳國勝老師(右)認真的教導簡思昀做麵包的技巧。(醒吾科大提供)

簡思昀(中)分享如何作出藝術麵包的技巧，同學們都流露崇拜眼神認真學習。(醒吾科大提供)

「從去年開始練習比賽內容，為了適應比賽的高強度，每週不斷加緊練習」，簡思昀說：「每日行程就是學校、工作室及家裡，每週都要安排進度與行程，例如練習至少二隻麵包，有時練到半夜也是常有的事，就是為了增加自己成品的一致性及穩定性。」

簡思昀高中就讀桃園育達就有不錯成績，選讀醒吾科大後，獲得更多軟硬體教學資源奧援，加上優異師資引進巧克力工藝、藝術麵包、翻糖等課程，讓她的烘焙等專業技能大躍進。她表示，這次很開心能為台灣爭光、為醒吾科大拿下世界盃青年麵包大賽冠軍，很感謝許燕斌主任及老師們的支持及培訓，讓她有機會去展現自己。

簡思昀在課堂上成了吳品誼等同學的偶像，她不藏私分享學弟妹及同學們參賽獲獎心得，她認為除了要維持高度興趣，更重要的就是苦練的決心。許燕斌主任也強調，大學生其實都是要靠自己的努力，簡思昀就是靠著自己的努力，加上醒吾科大提供的豐富資源，一路走來才有現在的成就，他相信「所有的同學都一樣，選擇醒吾、一生幸福，來到醒吾，我們就會培養你一生的技能」。