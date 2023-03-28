國民黨備戰2024大選，黨內傳出在談論九二共識時，是否「不再強調一中各表」，而是直接論述「九二共識就是中華民國」。新北市長侯友宜今天受訪時強調，「中華民國是我的國家，台灣也是我的家，最重要的，我們能夠讓台海穩定、區域和平。」而台北市長蔣萬安28日出席智慧城市展會前受訪也附和，兩岸的和平穩定發展都是民眾共同的期待。
另外前總統馬英九赴陸祭祖並進行青年交流，遭到綠營批評接待規格被矮化。對此蔣萬安則說，馬總統這一次就是祭祖以及青年交流為主，他之前就表達過立場，都予以尊重。
國民黨備戰2024大選，黨內傳出在談論九二共識時，是否「不再強調一中各表」，而是直接論述「九二共識就是中華民國」。新北市長侯友宜今天受訪時強調，「中華民國是我的國家，台灣也是我的家，最重要的，我們能夠讓台海穩定、區域和平。」而台北市長蔣萬安28日出席智慧城市展會前受訪也附和，兩岸的和平穩定發展都是民眾共同的期待。
另外前總統馬英九赴陸祭祖並進行青年交流，遭到綠營批評接待規格被矮化。對此蔣萬安則說，馬總統這一次就是祭祖以及青年交流為主，他之前就表達過立場，都予以尊重。
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