台灣工運界的賴姓知名男子，2014年前參加勞工教育活動，他趁女祕書喝醉無力抵抗之際性侵，他還怪對方「長的漂亮又優秀」，2020年賴男被判囚3年2月定讞，他聲請再審辯稱她的內衣胸罩未驗出他的之DNA或唾液，否認性侵，但台灣高等法院裁定駁回他的再審。可抗告。

2014年6月12日賴男受邀參加某企業工會舉辦的2天1夜勞工教育活動，當晚入住在南投縣的一家森林會館，女祕書與賴男及其他同事聚餐飲酒後，因不勝酒力回房休息，賴知悉此事後，以探望她為由邀約其他同事前往她住宿的房間。

後來同事陸續離開，女祕書誤以為眾人皆已離去，所以放心倒臥在床上休息，賴男見狀竟先佯以離去之姿，實則繼續待在她房間，趁她鬆懈之際，壓趴在她身上，強行親吻她嘴巴，且不顧她以手推開反抗，仍強行掀開她衣服以口咬她的胸部。

賴男隨後解開她的短褲鈕釦後，以手指性侵她，她奮力把賴推到門口請他出去，但賴卻說「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀，謝謝妳在工作上對我的幫助」。

最高法院認定賴犯行明確，犯後態度不佳，判刑3年2月確定；賴男拿出案發後近5年的鑑定報告，主張她在案發時內衣褲未能檢出他之DNA或唾液，聲請再審。

但高院認為，雖未於被害人當時之衣著檢出被告之DNA，但被害人案發後，有把胸罩脫下來，穿著扣案之白色短袖T恤與短褲睡覺，且就算案發後近5年鑑驗被害人當時衣著，未能檢出被告之DNA或唾液，也不足以反推被害人指述非屬實在，而為賴有利之認定，裁定駁回再審。