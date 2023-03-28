台中市東區大智國小25日驚傳疑似集體食物中毒，數百名師生陸續出現嘔吐、腹瀉及發燒等症狀，台中市府教育局長蔣偉民表示，截至27日下午4點，全校935名學童已有372人出現相關症狀，至今天早上則共有398人請假；衛生局長曾梓展指出，已請午餐業者停工至今天，明天可恢復供餐，相關檢驗報告約2周出爐。

蔣偉民表示，大智國小師生從3月25日起陸續有人出現嘔吐、腹瀉情況，截至昨天下午4點共有375人出現症狀，今天請假人數增加至398人，但其中有部分為預防性請假；其中幼兒園部分學童約140名，目前有62人請病假，另28人家長擔心有症狀、採預防性請假。

曾梓展指出，3月25日接到通報有疑似集體食物中毒的情況，立即派員稽查並採檢剩餘食物，了解是否有病原菌，同時也採檢4名廚工的身體檢體進行化驗，另針對有症狀的師生進行檢體採樣，將釐清是否為諾羅病毒感染？或是其他大腸桿菌、仙人掌桿菌等食物中含有病菌的情況。

曾梓展表示，針對有出現症狀並通報的375名師生，經適當治療後情況皆穩定，而檢體採樣等程序約需2周，衛生局將加速確認，若真的檢驗出來食物內含有病原菌，且師生體內也含有病原菌，確認兩者有相關性，將開罰業者6萬到2億元罰鍰。