東非狒狒在桃園市逃竄18天，卻在昨天慘死獵槍下。針對外界質疑圍捕程序不符標準，桃園市農業局主任秘書黃玉詩28日坦言，第一次碰到靈長類動物逃脫事件，沒有相關處理經驗導致疏忽產生，要向全國關心狒狒脫逃事件的民眾致歉，此事將成為未來制定SOP參考，期盼類似事情不再發生。

桃園市農業局及動保處人員今早將狒狒送至台北市立動物園做檢查，現已將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。林務局保育組長羅尤娟及黃玉詩今早在動物園接受媒體聯訪，羅尤娟表示，動物園主要協助檢驗X光、斷層掃描，以及採集後續物種鑑定所需的檢體，止於是否要做親緣鑑定，有待與專家討論。

針對圍捕過程是否有違反SOP，羅尤娟表示，圍捕動物過程中會用到麻醉槍及獵槍，但由於不在現場，並不了解現場狀況。黃玉詩則表示，他們第一次碰到靈長類動物逃脫事件，沒有相關處理經驗導致疏忽產生，要向全國關心狒狒脫逃事件的民眾致歉，此事將成為未來制定SOP參考，期盼類似事情不再發生。

至於圍捕現場是否有槍聲？黃玉詩表示，根據曝光畫面顯示，現場聽到的槍聲是麻醉槍槍聲，不是獵槍的聲音，獵槍聲音是另一人聽到。他也坦言當時沒有人發現獵人在從事哪些行為，將請警方查證為何獵人會參與行動。

黃補充，圍捕過程中有熱心民眾參與踴躍，也會通風報信，農業局接受訊息會一一查證。在野生動物圍捕的標準作業流程裡，最多只會用到麻醉槍，獵槍始終不在考慮範圍內，現場情況超出原來的預期，他們感到相當震驚、遺憾。