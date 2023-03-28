前總統馬英九昨（27）日出發前往大陸訪問，而一份有10多位民眾參與的街訪意見也曝了光；不少年輕受訪者表示，贊成馬英九回大陸祭祖的行為，更有人直言，兩岸之間不該走到對立仇恨的地步。

《中天辣晚報》昨播出記者「辮子妹」以馬英九訪陸祭祖相關話題為題，在北市街頭對民眾進行隨機街訪的結果。許多受訪年輕民眾認為，馬英九訪問大陸的行為並無不妥，他們的意見包括「馬英九已經卸任，當然可以去大陸，那是他個人的生活」、「贊成，大家都有自己的祖先，回去祭祖是OK的」、「也許他是站在為台灣好的角度而去」、「兩岸之間不該走到對立仇恨的地步」。

也少數有民眾反對馬英九前往大陸，認為此舉不妥，他們擔心，馬卸任元首的身分，恐會讓他成為大陸的政治工具。

另外，針對民進黨批評接待規格被矮化，國民黨立委李德維反轟，綠營邏輯錯亂，馬出訪前，才在攻擊他不該去大陸，馬抵達大陸之後，又嫌大陸接待規格太低，挑惕隨扈幾名、帶幾把槍。李德維狠酸，馬英九能去對岸追求和平及安全，民進黨做不到還說三道四，「無聊至極」。