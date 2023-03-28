沙烏地阿拉伯日前同意與伊朗在齋戒月（Ramadan）期間完成由大陸斡旋的復交協議。大陸國家主席習近平28日向沙國王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話時表示，近來地區國家間緩和關係勢頭明顯增強，充分表明通過對話協商解決矛盾分歧順應民心，符合時代潮流和各國利益。希望雙方秉持睦鄰友好精神，不斷改善關係。

新華社報導，習近平指出，目前，中沙關係處於歷史最好時期。去年年底，我對沙烏地進行國事訪問，雙方在利雅德成功舉辦首屆大陸－阿拉伯國家峰會、大陸－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，有力推動了中沙關係發展，促進了大陸與海合會和阿拉伯國家關係，對中東地區局勢產生積極影響。

習近平表示，中方願與沙方一道，落實好「三環峰會」成果，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作和人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係實現更大發展，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，為促進中東地區和平、穩定、發展作出更多貢獻。

習近平指出，最近，在大陸、沙烏地、伊朗共同努力下，沙烏地、伊朗北京對話成功舉行並取得重大成果，有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評。

習近平強調，近來地區國家間緩和關係勢頭明顯增強，充分表明通過對話協商解決矛盾分歧順應民心，符合時代潮流和各國利益。希望沙伊雙方秉持睦鄰友好精神，在北京對話成果基礎上不斷改善關係。中方願繼續支持沙伊對話後續進程。

穆罕默德表示，沙方衷心感謝中方大力支持沙烏地和伊朗改善關係，這充分彰顯了大陸「負責任大國」作用。大陸在地區和國際事務中日益發揮著舉足輕重的建設性作用，沙方對此高度讚賞。大陸是沙烏地重要的合作夥伴。沙方高度重視發展對陸關係，願與中方共同努力，開闢兩國合作新前景。