台中市勞工局推出「台中市青創電商輔導平台」，並串聯靜宜大學與國際電商亞馬遜Amazon等電商創業資源，28日東協廣場舉行啟動儀式。勞工局長張大春表示，這是台灣第一個，也是東南亞第一個跨境電商體驗中心，結合青創團隊電商諮詢、電商培訓課程及專案輔導，提升創業青年數位化電商實力。

靜宜大學2021年承接台中市府經發局位於東協廣場的「跨境體驗示範基地」，打造國際跨境電商基地；勞工局今年再與靜宜大學合作推動「台中市青創電商輔導平台」，並攜手國際電商亞馬遜公司於基地設立「聯合跨境電商中心」，作為培養年輕人電商基礎知能，拓展銷售管道，成為整合公私部門、產官學資源的共構輔導資源。

張大春表示，此跨境電商體驗中心對台灣及東南亞而言都是第一個電商共構輔導資源，台中有自行車、精密工業等很多隱形冠軍，希望協助青創朋友來平台學習，透過潮流化、多元化的電商行銷產品，放大產業格局。

靜宜大學職產長魏清圳指出，該校於東協廣場承接台中市政府經發局的「台中跨境體驗示範基地」，將結合台中市勞工局「青創電商人才培育」等計畫，並攜手全球最大的電商平台亞馬遜，共同培育創新的跨境電商專才，協助企業數位轉型；年青人也能創業，自創品牌，將商品賣向全球。

勞工局表示，「台中市青創電商輔導平台」為協助青年創業，提供「一對一」電商專業顧問輔導，推出10場次電商系列課程，培訓創業青年數位化電商能力，並將遴選出10組具有電商領域發展潛力的青創團隊，專案提供16小時實戰指導課程及10次「一對一」個案診斷，並協助上架電商平台或優化自架網站。