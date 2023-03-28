在感情或婚姻關係中，劈腿和不忠殺傷力最大，小孟老師在臉書上分享容易偷吃的前3名生肖，依序是生肖蛇、生肖羊、生肖猴，其中第1名的生肖蛇享受性慾，但不想負太多責任，所以只要對方願意，就會直接和對方發生關係。

另外，《旺好運》運勢專欄也分享容易偷吃的前3名星座，依序是天蠍座、金牛座、牡羊座，他們無法抗拒誘惑，易發生乾柴烈火的情況。

【3生肖容易偷吃】

▍第三名：生肖猴

生肖猴感情忠誠，也很認真，可以有不錯的感情，但若彼此有一絲絲的不愉快，就會憑著好色本能，出去找尋一夜情，快活一下。

▍第二名：生肖羊

生肖羊富有幻想的個性，會想像自己與愛慕者的感情，不切實際的認為就算一夜情，也能擁有對方，因此不太拒絕曖昧對象的試探。

▍第一名：生肖蛇

生肖蛇深藏不露，其實性慾望很大，很享受情慾，但又不想負太多責任，所以只要對方願意，就很容易直接發生關係。

【3星座容易偷吃】

▍第三名：牡羊座

牡羊座從不會去掩飾自己對於性愛的熱情，他們可無時無刻、隨時隨地都有性慾，也想追求刺激，是非常會享受性生活的人。

▍第二名：金牛座

金牛座雖然憨厚老實，但他們其實很好色，容易被誘惑且對好看的人難以抗拒，這時金牛就會情慾大開，只想和對方發生關係。

▍第一名：天蠍座

天蠍座外冷內熱，當看到帥哥美女時，表面看似風平浪靜，內心就像海浪一樣波濤洶湧，滿腦子都是18禁畫面。