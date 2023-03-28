IC設計人才為重，蔡明介談到，包括教改、政策、少子化以及大陸惡性挖角等是當下要必須面對在人才培養上的問題，目前各國已經深知半導體產業的關鍵地位，政府的角色日益重要。我們期許，政府應該推出完整的「台灣晶片法案」，兼具理解產業、政策規劃，和執行計畫，下決心去推行。更重要的是，不僅關注半導體製造，同時也應關注IC設計及下游系統產品應用、生態系、軟體等各方面。

蔡明介表示，政府應該因不同產業來調整政策、資源，類似高補貼或是稅負補貼，自駕車、AI(人工智慧)、科技製造等先進製程都須需要IC設計，像是現在國外很多公司也都得到政府補助。

蔡明介表示，近來歐美日韓，動輒祭出高額補貼或稅賦優惠，以獎勵半導體製造的在地化；而針對如自駕車、高效能運算及AI等未來新興科技的需求，都需要先進製程的IC設計。美國之外，大陸也有許多公司早就布局，並得到政策補助，歐盟也要投資建立高階製程的生態系，更重點強調IC設計。中國大陸受到去年10月7日美國BIS公布的新禁令影響，反而讓資金流向未受禁令的成熟製程IC產品，台灣中小型IC設計業者將會首當其衝，面對未來競爭，及未來技術發展趨勢，當下正是政府因時、因事制宜、依不同產業特質，合理調整國家產業政策及資源的時機。