Neuralink自2016年起開始投入大腦植入裝置的開發，盼最終這項技術能幫助癱瘓者重新行走、失明者可以重見光明。然而美國食藥管理局（FDA）在2022年初以重大安全疑慮為由，駁回了Neuralink進入人體試驗的申請，使其推進這項技術的計畫受到打擊。此後該公司便致力於化解該監管機構的疑慮，但目前尚不清楚該公司能否或何時能讓FDA點頭同意。

消息人士表示，Neuralink已經就協助進行人體試驗方面，與總部位於亞利桑那州鳳凰城的神經疾病治療和研究權威機構Barrow Neurological Institute展開協商，但他們也表示這些討論未必能達成合作協議。

數名消息人士表示Neuralink也考慮與其他中心合作。

路透社無法核實這些協商的最新進展。Neuralink則尚未回應媒體置評請求。

Barrow神經調節和神經外科住院醫師計畫中心主任Francisco Ponce拒絕對Neuralink相關消息發表評論，僅表示以Barrow在該領域的資歷，該中心有能力開展此類植入物的研究。

該主任表示，Barrow已經實現大腦植入手術的標準化，患者可以在手術中保持睡眠狀態，這是讓該技術更容易被大眾接受的關鍵。

這也符合馬斯克對Neuralink腦部晶片的願景。他曾經表示，Neuralink的大腦植入技術將變得和Lasik眼科手術一樣普及。

Lasik（雷射屈光角膜層狀重塑術）手術可以矯正近視、遠視、散光等視力問題。

FDA拒絕對Neuralink準備尋找臨床試驗合作夥伴的消息發表評論

到目前為止，Barrow植入的裝置與Neuralink所開發的不同。Barrow使用的是腦部深層刺激裝置，這項設備早在1997年就獲得FDA 批准用於減少帕金森症患者的震顫，目前已有超過17.5萬名患者植入這個裝置。

Neuralink的植入物則是一種「腦機介面」（Brain-computer interface, BCI）裝置，它使用能穿透大腦或位於大腦表面的電極來和電腦直接溝通。到目前為止，美國尚未批准任何一款BCI植入物上市。