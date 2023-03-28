永豐金續2019年提出5大經營主軸後，去年再提出為期3年的數位、整合、跨境、永續等4大主軸，執行成效卓越使營運在逆風中展現韌性，獲利穩健成長，董事會決議擬配息0.6元、配股0.2元，以現增後股本計算，盈餘配發率達61％、維持歷年水準。

展望今年，朱士廷表示，在加速推動數位變革方面，除了數位獲客外，將著重提升客群數位滲透率及活躍度，提供整合性服務以提升客戶滿意度。

同時，持續強化數位競爭力，以科技優化個人化推薦、驅動營運流程自動化與智能化。

在衝刺海外收益、拓展海外布局方面，朱士廷表示，永豐金將積極掌握疫後國際局勢演變及產業鏈重構商機，深耕跨境服務，並積極擴大經營在地零售客群。此外，將持續擴大再生能源融資規模，並活用各式金融工具協助產業淨零轉型。

朱士廷指出，永豐金資產組合與其他金控不同，雖以銀行為主，但第二隻腳的證券去年表現持穩，發揮金控投資組合長項。今年對永豐銀啟動增資100億元，希望延續優異表現，永豐金證的複委託及財管業務表現也不錯，今年看來也會有好表現。

對於今年淨利差（NIM）及存放利差展望，永豐銀總經理莊銘福指出，升息接近末尾時利差趨勢會出現變化，上季存款利率持續上升、但放款利率已持平。展望今年，希望淨利差及存放利差都能維持略優於去年1.19％、1.5％態勢。

莊銘福表示，規畫增資100億為「進可攻退可守」策略，主要考量在經濟較具不確定性下，增資可提高資本適足率，待景氣回升後就有充足銀彈做生意。目前景氣在去年底至今年初最差，今年仍具成長動能、持續看好綠能相關產業，全年放款目標維持微幅成長。

永豐金證總經理張李章龍表示，今年前2月付委託零售業務表現亮眼、自營業務表現穩定。展望後市，在供應鏈庫存調節告一段落、疫後解封景氣可望回升狀況下，期盼今年證券資本利得能漸入佳境。