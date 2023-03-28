「攝鳥達人」梁皆得導演以拍攝生態紀實出名，他耗時30年光景，只求真實呈現最美的黑面琵鷺一生，讓《守護黑面琵鷺》紀錄片拍的催淚，加上吳念真導演旁白與林強老師配樂，光幾分鐘預告就逼出大家的淚光。

導演梁皆得日前接受LiTV訪問，提到邀約吳念真導演與林強老師兩位大師，他直呼「保證不難搞！我們跟吳念真導演跟林強老師是從《老鷹想飛》就認識，我第一次去找吳念真導演，他一口就答應了！這部片也是沒跟我們收費，就很阿莎力！林強老師很喜歡這樣的影片，加上熱心公益，因此也是非常爽快答應」。

《守護黑面琵鷺》闡述1992年底，黑面琵鷺過境台南七股慘遭惡意人士射殺，當時黑面琵鷺在全球數量僅剩不到300隻，因此造成高度關注，不少人攜手串連世界各地保護動物人士，追著黑面琵鷺跑，曾個把月日以繼夜等候，也沒拍到需要的畫面，更曾夜宿野外好幾天，不過對導演來說，難搞的竟然不是動物，更不是等待，而是「暈船」，曾因此，在甲板上沒辦法動，「就拍一下吐一下」。

《守護黑面琵鷺》上映創極高口碑，有影評人認為有機會用「鳥」來擒下「金馬獎紀錄片」，聽到稱讚，梁皆得導演倒是平常心，「我知道現在紀錄片的競爭力，我們生態片其實在紀錄片裡面來講是最弱勢的」，不過比起獎項他更在意的是，致力完成後續第三部曲八色鳥與四部曲灰面鷲。