歌手王心凌參加陸綜《乘風破浪》第三季再度翻紅，經典名曲《愛你》傳唱度再攀新高，不僅工作邀約不斷，更因此獲邀登上春晚演出，近日她出席於上海舉行的《2022微博之夜》，未料在玩遊戲的環節時，身上披的外套竟被身旁女主持人直接扯開，讓她的表情頓時尷尬不已，而女主持人此舉動也遭網友怒斥沒有禮貌。

王心凌獲邀出席於上海舉行的《2022微博之夜》，只見女主持人在玩遊戲環節詢問：「2022年最火的是甚麼男孩？」當時歌手檀建次眼見演員馬麗答不出來，便跳出來幫忙做答：「王心凌男孩」，接著《愛你》的前奏立刻響起，當下女主持人便要求王心凌跳起來，接著直接將她披的外套扯開，突如其來的舉動嚇到王心凌，隨後便將外套拉回去，接著面露尷尬表情，示意並不想將外套脫掉，但仍面帶笑容舞動雙手。

王心凌外套被身旁女主持人直接扯開，表情頓時尷尬不已。（圖／微博）

女主持人得知王心凌反應後，立刻以微笑試圖化解現場尷尬氛圍，接著與檀建次換位置，示意讓男方與她一同跳舞，最後兩人對著鏡頭比出愛心為此橋段劃下句點，雖然最後圓滿落幕，但女主持人的舉動引發網友不滿，紛紛留言：「是不是有點太沒禮貌了」、「主持人感覺不是很專業」、「王心凌已經做出跳舞的動作了，不必多此一舉要別人脱外套了」、「怎麼會没有經過當事者同意就隨意脫人家的外套呢」。