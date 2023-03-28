馬英九赴陸最新談話曝光 「這段」PTT鄉民看完超震撼：這局得分了！ @ChinaTimes ​

前總統馬英九昨（27）日抵達上海，將進行為期12天的祭祖與交流之行，這也是1949年後，第一位踏上大陸土地的台灣卸任元首；此外，馬今（28）日還在中山陵題「和平奮鬥，振興中華」8個字，期盼兩岸能共同努力，追求和平。對於馬英九此次出訪，《中天電視》Youtube頻道27日也發起網路投票。

截至28日下午3點整，總計有超過5萬人參與該投票。在針對「你支持馬英九前總統登陸『和平交流』嗎」的題目上，有高達88%的民眾表達「支持」之意、「不支持」的網友僅僅只有8%、剩下4%則為「不知道」。

對於此馬英九赴陸交流，網友們也紛紛留言，「非常支持，希望能緩和台灣的緊張情勢，謝謝馬前總統，您辛苦了！」、「對兩岸和平有益的事，當然全力支持！」、「一生為黨，為國，值得被讚美啦，馬總統辛苦了。」、「台灣人民要的是安定與和平，不是恐慌與戰爭」、「非常支持馬前總統為台灣人民的付出」。

另馬英九今談話中也強調，民國14年國父逝世，在遺言中籲國人要「和平、奮鬥、救中國」。而在98年後的今天，馬英九基金會的數十位同仁與同學，從臺灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，一定要努力實現。