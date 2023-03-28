高雄市勞工局近年透過補助「職務再設計」，幫助中高齡及高齡勞工 「橘世代」勞工穩定就業，像是1名58歲在飯店負責修繕的許先生，因年紀漸長加上雙手長期重複施力，導致手腕肌腱及筋膜常發炎痠痛，經專家建議利用電動工作輔具減少手部施力後，雙手不再「硬扣扣」，提升工作效率。

目前在鹽埕區飯店工作58歲的許先生，工作年資已有30年，主要負責工務修繕的工作，尤其是飯店內的水槽管線、客房浴室排水孔需時常維修清潔以防阻塞，以往需要使用傳統的手搖管道疏通器疏通管線，隨著年紀漸長，此類須重複施力的作業，導致他有手腕肌腱及筋膜有發炎痠痛的症狀，工作後特別是手指、手腕、手臂的部位會有緊繃感，甚至出現腫脹的情形，已逐漸影響他的工作效率。

經過勞工局就服員協助該飯店運用「職務再設計」，並由專家實地訪視建議可利用電動的工作輔具，幫助並減少手部的施力，再經審查會審核通過補助購置「電動式的管道疏通機」，現在可以藉由輔具，讓工作更流暢有效率，並大幅減少手部肌肉骨骼反覆施力的情況，讓自己的雙手不再硬扣扣。

高雄市勞工局於27日在訓練就業中心，召開今年首場的「職務再設計」審查會，經審核結果，共有4家事業單位37位中高齡及高齡者受惠，將可以透過職務再設計補助購置相關就業輔具，或是調整工作條件、工作方法及改善職場工作環境等建議措施，以幫助中高齡及高齡勞工穩定就業，每年可提供每位個案最高10萬元補助。