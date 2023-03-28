台中市東區某國小25日傳出腹瀉群聚。疾病管制署副署長羅一鈞表示，近兩周腹瀉就醫情形雖有下降，但尚未脫離高點，不排除清明連假後可能出現一波小反彈。

羅一鈞說明，諾羅病毒以秋冬為主要流行季，通常進入春季後會逐漸趨緩，但也不排除清明連假期間民眾出遊而較難做好個人防範，也可能出現一波小反彈，提醒民眾連假期間注意飲食衛生，注意洗手習慣，最好使用肥皂洗手，確保不會沾染上病毒。

台中市東區某國小爆發腹瀉群聚，約330位學生因上吐下瀉、發燒而請假。羅一鈞指出，近期國內腹瀉就醫情形下降，上周就診總人次是14.5萬，相較於前一周（15.8萬）下降約6％到8％，但目前尚未脫離高點，因此社區中持續發生腹瀉群聚。

另外，彰化縣一名2歲男童從托嬰中心返家後開始上吐下瀉，5歲的姊姊和父母隔天也開始狂吐，一家四口全掛病號。羅一鈞提醒，諾羅病毒傳染力強，被坊間封為「病毒界的法拉利」，一旦感染，傳播速度很快，且每隔1、2年就會轉換型別，因此不太容易免疫，提醒民眾用餐前、如廁前後注意手部清潔。